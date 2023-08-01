Стала известна дата запуска навигационного аппарата «Глонасс-К2»

Первый навигационный аппарат «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту 7 августа с космодрома Плесецк. Об этом заявили в письме командующего космическими войсками — заместителя главкома ВКС России, которое опубликовано на сайте администрации населенного пункта Сафроновское Архангельской области.

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«В рамках государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», программ международного сотрудничества и коммерческих проектов 7 августа 2023 г. с космодрома Плесецк состоится запуск космического аппарата «Глонасс-К2» номер 13Л», — сказано в сообщении.

31 мая генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что нужно построить в России завод для серийного производства спутников на рубеже 2025-2026 годов.

До этого в «Роскосмосе» заявляли, что первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» выведен на заданную орбиту. Космический аппарат был запущен с космодрома «Восточный» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат»