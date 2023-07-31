Предсказан выход недорогого складного смартфона Samsung

Компания Samsung выпустит недорогой смартфон с гибким дисплеем. Об этом сообщает издание Digit.

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Журналисты медиа сослались на интервью главы Samsung Mobile Т.М. Ро, который тот дал Bloomberg после анонса Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. В разговоре с агентством Ро пообещал, что его компания «сделает скачок» в ценообразовании складных устройств. На основе этой информации специалисты Digit предсказали, что корейская компания выпустит дешевый складной девайс.

Авторы издания отметили, что Samsung и сейчас стремится удерживать относительно доступные цены на устройства: так, новая раскладушка Galaxy Z Flip5 оказалась дешевле, чем оригинальная модель Galaxy Z Flip — ее оценили в 999 долларов. Журналисты объяснили, что выход доступного складного аппарата необходим, в том числе чтобы конкурировать на рынке с Apple.

В материале говорится, что Apple еще не вышла на рынок складных смартфонов, но может выпустить подобный девайс в 2025 году. Специалисты предположили, что за счет больших объемов Samsung оптимизирует производство, чтобы наладить выпуск доступных складных аппаратов.