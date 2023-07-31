Samsung вслед за Apple выпустит смартфон с титановым корпусом

Южнокорейская компания Samsung планирует выпустить первый смартфон с титановым корпусом. Об этом пишет портал PhoneArena со ссылкой на источник.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Apple осенью впервые выпустит iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в титановых корпусах.

По данным источника, корпорация Samsung представит флагманские устройства с особо прочными корпусами в начале 2024 года.

Автор статьи отметил, что титан значительно крепче алюминия и пластика, которые большинство компаний-производителей используют для смартфонов. По его оценке, применение этого металла приведет к утяжелению и удорожанию гаджетов.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, в свою очередь, что стальные рамки моделей Pro Apple заменит на титановые. Вместе с тем, задняя панель корпуса останется стеклянной.