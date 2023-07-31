iPhone 15: когда выйдет, сколько будет стоить, какие главные фишки

В 2023 году компания Apple планирует выпустить около 85 млн iPhone 15. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Новая версия телефона будет иметь программируемую кнопку, увеличенный экран, а также улучшенные камеру и процессор. Что известно о технических характеристиках 15-й модели, ее размере и цене, когда она появится в продаже — в материале NEWS.ru.

Какие технические характеристики у iPhone 15

Видео дня

В 2023 году Apple будет выпускать базовый iPhone 15, увеличенный iPhone 15 Plus, премиальный iPhone 15 Pro и флагманский iPhone 15 Pro Max.

Первые две модели будут иметь дисплей Super Retina XDR OLED с диагональю 6,2 и 6,7 дюйма, разрешением 2532×1170 и 2778×1284 пикселя, частотой обновления экрана 60 Гц, яркостью не менее 1200 нит.

Премиальный и флагманский варианты оснастят экранами LTPO Super Retina XDR OLED с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, разрешением 2556×1179 и 2796×1290 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью не менее 2000 нит. Технология изготовления дисплеев для версий Pro и Pro Max позволит сделать рамку экрана на 0,7 миллиметра меньше. Ее ширина составит 1,55 миллиметра против 2,17 мм у iPhone Pro и Pro Max 14-го поколения.

Для экономии энергии все iPhone 15 оснастят специальным чипом для управления различными параметрами экрана в зависимости от сценария использования. Благодаря этому новые смартфоны должны работать дольше предшественников без подзарядки. Стекло Ceramic Shield обеспечит защиту дисплеев.

Также Apple установит на новый iPhone программируемую кнопку Action Button, которая заменит переключатель в беззвучный режим. Эту опцию можно будет настроить на разные функции — например, включение камеры или фонарика.

Оперативная память у базовой и увеличенной версий составит 6 Гб, у премиальной и флагманской — 8 Гб. Объем накопителя NVMe в зависимости от конфигурации составит от 128 Гб до 1 Тб.

Емкость аккумулятора будет от 3200 мА·ч до 4325 мА·ч. Мощность быстрой проводной зарядки составит 20 Вт, а беспроводной — 15 Вт.

У всех вариантов разрешение основной камеры с оптической стабилизацией составит 48 Мп, сверхширокоугольной и фронтальной — 12 Мп. При этом у iPhone 15 Pro объектив сверхширокоугольной камеры предусматривает трехкратное приближение без потери качества, у iPhone 15 Pro Max — перископный модуль с пяти- или шестикратным зумом.

Новые варианты телефонов рассчитаны на подключение к 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C. Они будут обладать системой защиты от пыли и воды IP68, Apple Pay, а также сканером лица Face ID.

По предварительным данным, простые iPhone могут получить процессор A16 Bionic от iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а премиальные — новый A17 Bionic.

Что известно о цветах и дизайне iPhone 15

Базовые и увеличенные модели будут продаваться с корпусами белого, черного, красного, розового и синего цветов. Флагманские и премиальные — серебристого, золотистого, темно-серого и красного.

Судя по попавшим в интернет чертежам, корпусы линейки iPhone 15 будут со скругленными краями и овальным вырезом Dynamic Island в базовой и plus вариациях. В линейке iPhone 14 такой вырез был только у Pro-версий.

По данным портала macrumors.com, у iPhone 15 заменят устаревший порт для зарядки и передачи данных Lightning на USB Type-C, который имеется уже у большинства гаджетов на базе Android. Apple пошла на «реформу» разъема после изменения законодательства в Евросоюзе, требующего оснащения USB-C всех электронных устройств, продающихся на территории сообщества.

Рама корпуса будет изготовлена из титанового сплава, а задняя панель — из матового стекла. При этом модернизация внутреннего устройства линейки iPhone 15, по данным Bloomberg, облегчит починку в случае необходимости.

Судя по изображениям, опубликованным на портале 9to5Mac, камеры iPhone 15, как и у предшественников, будут значительно выступать за пределы корпуса. Поэтому новые смартфоны также стоит носить в чехле для защиты объектива.

Чем iPhone 15 будет отличаться от других телефонов Apple

Как предположил в беседе с NEWS.ru главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец, корпорация Apple сделает тоньше рамки вокруг экрана, сохранив ту же площадь телефона. Также, по его словам, можно будет сделать экран больше или меньше.

«По слухам, будет больше экран. Из нововведений ожидается разъем Type-C согласно рекомендациям Евросоюза. Плюс в том, что будет более скоростная зарядка. С помощью новой программируемой кнопки можно будет быстро запускать какое-либо приложение. Ожидается более качественная камера, корпус из титана. Все это как минимум выглядит многообещающе», — прокомментировал Александр Побыванец.

Он добавил, что если модель iPhone 14 Pro визуально отличалась от предыдущей динамиком и цветом корпуса, то «здесь будет логическое продолжение и смартфон будет смотреться интересно».

Сколько будет стоить iPhone 15

В США, по разным оценкам, стоимость iPhone 15 будет колебаться от $800 (72,8 тысячи рублей по курсу на 31 июля) за простой вариант до $1599 (145,5 тысячи рублей) за версию Pro Max. В РФ с учетом схем параллельного импорта цены будут еще выше.

«Ходят слухи, что телефон подорожает сам по себе. Apple добавит порядка $100–150 к его стартовой цене. Если представить, что базовый iPhone 15 будет стоить $1200, а не $1000, с учетом курса получится 140–150 тысяч рублей. Но учитывая, что со старта продаж цены резко взлетают и колебания курса, цена в 200 тысяч выглядит не то чтобы пугающей, а реальной в текущих условиях», — отметил в беседе с NEWS.ru Александр Побыванец.

Когда iPhone 15 начнут продавать в России

По традиции Apple официально представляет новую линейку iPhone в первой половине сентября. Исключение сделали только для iPhone 12 (13 октября 2020-го). В продаже новые «яблочные» смартфоны появляются примерно через полторы недели после презентации.