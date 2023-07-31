Apple отменила выпуск популярного гаджета в этом году

Компания Apple не станет выпускать в 2023 году бюджетные умные часы Watch SE 3. Об этом говорится в еженедельной рассылке Power On журналиста Bloomberg и авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

По данным Гурмана, в этом году компания не покажет новые Apple Watch SE, поскольку модели данной линейки имеют двухлетний цикл обновления. Актуальная версия вышла в 2022 году, так что следующее поколение появится лишь в следующем году.

На сентябрьской презентации будет представлена линейка часов из трех моделей, среди которых 41- и 45-миллиметровые Series 9, а также Apple Watch Ultra второго поколения.

Ожидается, что все часы модельного ряда 2023 года получат значительный прирост производительности благодаря новому процессору Apple S9.