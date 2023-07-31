Apple отменила выпуск популярного гаджета в этом году
Компания Apple не станет выпускать в 2023 году бюджетные умные часы Watch SE 3. Об этом говорится в еженедельной рассылке Power On журналиста Bloomberg и авторитетного инсайдера Марка Гурмана.
По данным Гурмана, в этом году компания не покажет новые Apple Watch SE, поскольку модели данной линейки имеют двухлетний цикл обновления. Актуальная версия вышла в 2022 году, так что следующее поколение появится лишь в следующем году.
На сентябрьской презентации будет представлена линейка часов из трех моделей, среди которых 41- и 45-миллиметровые Series 9, а также Apple Watch Ultra второго поколения.
Ожидается, что все часы модельного ряда 2023 года получат значительный прирост производительности благодаря новому процессору Apple S9.
Презентация новых часов Apple Watch и смартфонов iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года. По слухам, компания может отложить старт продаж iPhone 15 Pro, либо выпустить устройства ограниченным тиражом в связи с возникшими у LG проблемами при производстве экранов.