Одинаковые по цене смартфоны Tecno и Infinix сравнили по скорости работы

На YouTube-канале Tech Reason протестировали скорость открытия приложений и игр, а также скорость интернет-соединения у Infinix Note 30 и Tecno Camon 20. Стоят эти устройства примерно одинаково.

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Смартфон Tecno Camon 20 оснащён процессором Helio G85 и 8 ГБ оперативной памяти. Что касается Infinix Note 30, то на нём стоит MediaTek Helio G99 с 8 ГБ ОЗУ.

Как ожидалось, Infinix запустился из двух смартфонов быстрее. Разница между ним и более медленным Camon 20 составила 2-3 секунды.

Набиратель номера чуть быстрее открылся на Infinix Note 30, как и настройки. Но приложение камеры немного быстрее запустилось уже на Camon 20.

Tech Reason

В играх была аналогичная ситуация. То есть Infinix Note 30 открывал их немного быстрее. Из игр запускались при этом Candy Crush Saga, Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG.

Веб-страницы в браузере загружаются быстрее то на Tecno, то на Infinix.

Вывод