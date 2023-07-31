Как узнать пароль от своего Wi-Fi: 4 простых способа для телефона и компьютера
Иногда бывают случаи, когда пароль от Wi-Fi совсем вылетает из головы — а подсмотреть его негде. Не проблема! Если ваш телефон или компьютер подключен к сети, то вы без проблем можете узнать пароль. Рассказываем, как это сделать.
Как узнать пароль от Wi-Fi на Android
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в параметры беспроводных сетей.
- Найдите домашнюю сеть, к которой вы подключены.
- Откройте настройки этой сети. Поищите в меню опцию «Поделиться» или «QR-код». Под изображением (или над ним) отобразится пароль сети.
Как узнать пароль от Wi-Fi на Windows
На Windows 11
- Откройте меню «Пуск» — «Панель управления» — «Сеть и Интернет».
- Перейдите в «Центр управления сетями и общим доступом».
- Найдите ваш Wi-Fi в списке сетей и откройте «Свойства беспроводной сети».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и поставьте флажок напротив опции «Отображать вводимые знаки».
- Пароль появится в поле «Ключ безопасности сети».
На Windows 10
- Откройте меню «Пуск» — «Параметры» — «Сеть и Интернет».
- Нажмите «Состояние» — «Центр управления сетями и общим доступом».
- Найдите ваш Wi-Fi в списке сетей и откройте «Свойства беспроводной сети».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и поставьте флажок напротив опции «Отображать вводимые знаки».
- Пароль появится в поле «Ключ безопасности сети».
На Windows 7
- Откройте меню «Пуск» — «Центр управления сетями и общим доступом».
- Найдите ваш Wi-Fi в списке сетей и откройте «Свойства беспроводной сети».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и поставьте флажок напротив опции «Отображать вводимые знаки».
- Пароль появится в поле «Ключ безопасности сети».
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