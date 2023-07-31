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Как узнать пароль от своего Wi-Fi: 4 простых способа для телефона и компьютера

Иногда бывают случаи, когда пароль от Wi-Fi совсем вылетает из головы — а подсмотреть его негде. Не проблема! Если ваш телефон или компьютер подключен к сети, то вы без проблем можете узнать пароль. Рассказываем, как это сделать.

Как узнать пароль от своего Wi-Fi: 4 простых способа для телефона и компьютера
© Pixabay

Как узнать пароль от Wi-Fi на Android

  • Откройте настройки телефона.
  • Перейдите в параметры беспроводных сетей.
  • Найдите домашнюю сеть, к которой вы подключены.
  • Откройте настройки этой сети. Поищите в меню опцию «Поделиться» или «QR-код». Под изображением (или над ним) отобразится пароль сети.

Как узнать пароль от Wi-Fi на Windows

На Windows 11

  • Откройте меню «Пуск» — «Панель управления» — «Сеть и Интернет».
  • Перейдите в «Центр управления сетями и общим доступом».
  • Найдите ваш Wi-Fi в списке сетей и откройте «Свойства беспроводной сети».
  • Перейдите на вкладку «Безопасность» и поставьте флажок напротив опции «Отображать вводимые знаки».
  • Пароль появится в поле «Ключ безопасности сети».

На Windows 10

  • Откройте меню «Пуск» — «Параметры» — «Сеть и Интернет».
  • Нажмите «Состояние» — «Центр управления сетями и общим доступом».
  • Найдите ваш Wi-Fi в списке сетей и откройте «Свойства беспроводной сети».
  • Перейдите на вкладку «Безопасность» и поставьте флажок напротив опции «Отображать вводимые знаки».
  • Пароль появится в поле «Ключ безопасности сети».

На Windows 7

  • Откройте меню «Пуск» — «Центр управления сетями и общим доступом».
  • Найдите ваш Wi-Fi в списке сетей и откройте «Свойства беспроводной сети».
  • Перейдите на вкладку «Безопасность» и поставьте флажок напротив опции «Отображать вводимые знаки».
  • Пароль появится в поле «Ключ безопасности сети».
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