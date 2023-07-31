Смартфоны Nothing Phone 2 стали перезагружаться после обновления прошивки

Пользователи Nothing Phone (2) жалуются на появившуюся ошибку Crashdump, приводящую к самопроизвольной перезагрузке смартфона. Об этом на своей странице в Twitter сообщает инсайдер и эксперт по мобильным устройствам Абхишек Ядав.

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По его словам, большое число владельцев нового Nothing Phone (2) столкнулось с ошибкой Crashdump вскоре после обновления прошивки. После этого их смартфоны стали самопроизвольно перезагружаться с периодичностью в 1-2 часа. В некоторых случаях гаджет после появления ошибки перестает включаться.

Компания Nothing пока никак не прокомментировала ситуацию, однако ее техподдержка в Twitter отвечает на жалобы пользователей, что указывает на их осведомленность в проблеме.

Как отмечает портал Mobiltelefon, в прошлом от ошибки Crashdump страдал смартфон OnePlus 6, вышедший в 2018 году.