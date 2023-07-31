Смартфоны Nothing Phone 2 стали перезагружаться после обновления прошивки

Смартфон Nothing Phone 2 из-за ошибки самопроизвольно уходит в перезагрузку
Пользователи Nothing Phone (2) жалуются на появившуюся ошибку Crashdump, приводящую к самопроизвольной перезагрузке смартфона. Об этом на своей странице в Twitter сообщает инсайдер и эксперт по мобильным устройствам Абхишек Ядав.
По его словам, большое число владельцев нового Nothing Phone (2) столкнулось с ошибкой Crashdump вскоре после обновления прошивки. После этого их смартфоны стали самопроизвольно перезагружаться с периодичностью в 1-2 часа. В некоторых случаях гаджет после появления ошибки перестает включаться.
Компания Nothing пока никак не прокомментировала ситуацию, однако ее техподдержка в Twitter отвечает на жалобы пользователей, что указывает на их осведомленность в проблеме.
Как отмечает портал Mobiltelefon, в прошлом от ошибки Crashdump страдал смартфон OnePlus 6, вышедший в 2018 году.
Смартфон Nothing Phone (2) был представлен 17 июля. Новинка получила прозрачную заднюю панель, под которой разместили систему подсветки Glyph Interface. За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Phone (2) поступил в продажу и в России по цене от 80 тыс. руб.