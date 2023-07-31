Российские ученые создадут электронный дегустатор кофе

По его словам, российские специалисты уже занимаются разработкой на средства гранта, полученного от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Так, к настоящему моменту они уже собрали базу данных из 400 приборных измерений и получили оценки дегустаторов по тем же образцам.