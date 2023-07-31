Ученые обнаружили гигантские вирусы необычной формы

Исследователи из Института Макса Планка в Германии обнаружили гигантские вирусы в почве Массачусетса. Эти патогены отличаются странным строением, которое раньше не было зафиксировано. Препринт исследования (версия исследовательской работы, опубликованная до размещения в рецензируемом научном журнале) был опубликован в репозитории bioRxiv.

Авторы использовали трансмиссионную электронную микроскопию для анализа проб почвы. В них ученые обнаружили гигантские вирусы шириной до 635 нанометров. Это не самые большие представители группы, однако гораздо больше тех патогенов, которые обычно заражают людей. Так, например, COVID-19 имеет размеры 50-140 нм.

Они также имели странную форму: один из них был похож на черепаху, а другой на медузу Горгону, еще один выглядел как пятиконечная звезда. Также ученые идентифицировали семейство больших вирусов, из которых выходили «ножки» разной длины.