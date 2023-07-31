Китайские производители тяговых батарей нашли лазейку для выхода на рынок США

Китайским производителям тяговых батарей и поставщикам сырья удалось найти способ выхода на рынок США. Они попробуют это сделать через Южную Корею, сообщает Bloomberg.

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По словам источника агентства, за последние четыре месяца китайские фирмы и их южнокорейские партнеры выделили $4 млрд в строительство пяти новых предприятий по выпуску аккумуляторов и сырья для них на территории Южной Кореи.

Он отметил, что стороны сейчас активно обсуждают данный вопрос.

Компании из Китая надеются на включение батарей корейского производства в программу субсидирования продаж электромобилей в США.

Фирмой Ningbo Ronbay New Energy Technology ранее было одобрено строительство в Южной Корее предприятия по выпуску сырья для изготовления катодов литиевых батарей. В Китае хотят за счет создания предприятий на территории Южной Кореи обеспечить себе выход на рынки Европы и США, говорится в материале.