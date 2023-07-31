Температура воды в Северной Атлантике достигла абсолютного рекорда

Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что средняя температура в Северной Атлантике достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Поверхность океана нагрелась до 24,9 градусов Цельсия.

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Ученые отметили, что рекорд был достигнут в начале сезона, тогда как пиковые температуры обычно наблюдаются в сентябре. Так, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в сентябре 2022 года и составил 24,89 градусов. Можно предположить, что в дальнейшем средняя температура поднимется еще выше.

Новый максимум более чем на один градус превышает климатическую норму, рассчитанную в период с 1982 по 2011 годы. Исследователи назвали ситуацию «экстремальной». Волны жары наблюдались и раньше, но нынешние являются очень устойчивыми и распространяются на большую площадь.

Известно, что океаны поглощают до 90% избыточного тепла, выделяемого в результате деятельности человека. За последние 20 лет темпы накопления тепловой энергии удвоились.

Рекорды отмечаются не только в Северной Атлантике. Так, температура Средиземного моря на фоне аномальной жары достигла 28,71 градусов Цельсия, а у побережья Флориды был зарегистрирован показатель в 38,3 градусов.