Найден самый мутировавший вариант COVID-19

Команда вирусологов из Университета Миссури (США) обнаружила у пациента из Индонезии самый мутировавший вариант Covid-19 за всю историю пандемии. Об этом сообщает новостной портал Daily Mail со ссылкой на специалистов.

Этот вариант «дельта» имеет 113 мутаций, что вдвое превышает число мутаций в «Омикроне». Причем 37 новых мутаций затрагивают шиповидный белок, который коронавирус использует для захвата человека.

Считается, что мутации в вирусе были вызваны хроническим протеканием инфекции. В этом случае пациент вместо того, чтобы победить вирус в течение нескольких недель, страдает от продолжительной инфекции. Такие хронические инфекции обычно возникают у пациентов с ослабленной иммунной системой.