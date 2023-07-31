Создан наиболее подробный атлас клеток человеческого сердца

Группа ученых составила самый подробный на сегодняшний день атлас клеток человеческого сердца. В него вошли специальные клетки, отвечающие за скоординированную электрическую активацию сердца и позволяющие ему биться.

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Авторы применили метод одноклеточной транскриптомики. Он позволяет понять, как генетические инструкции, закодированные в ДНК, считываются в отдельных клетках.

Ученые исследовали образцы тканей из 25 донорских сердец и проанализировали более 700 тысяч отдельных клеток и ядер. В результате им удалось создать атлас восьми областей сердца и описать 75 различных состояний клеток, включая малоизученные клетки проводящей системы.

По словам создателей, карта представляет собой молекулярный путеводитель. Она показывает, как выглядят здоровые клетки и как клетки становятся дисфункциональными при различных заболеваниях.

Исследование, в частности, показало, что кардиостимуляторные клетки тесно связаны с глиальными клетками в синоатриальном и атриовентрикулярном узлах, а также в предсердно-желудочковом пучке сердца. Во внешнем слое сердца были обнаружены иммунные клетки, которые вырабатывают антитела для защиты от инфекций.

В миокарде ученые идентифицировали популяцию клеток, которые обладали повышенной чувствительностью к сердцу и воспалениям. Они производили высокие уровни пептида, связанного с сердечной недостаточностью, сообщает Nature.

«Понимая эти клетки на индивидуальном генетическом уровне, мы потенциально можем разработать новые способы улучшения лечения сердца», – отметили исследователи.