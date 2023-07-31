В России разработали маску, способную помочь слепым людям

Российские разработчики создали устройство, которое позволяет видеть образы, не используя глаза. Как сообщает газета «Известия», прибор поможет людям с врожденной и приобретенной слепотой увидеть предметы и их расположение в пространстве.

© Unsplash

Неинвазивную замену зрению разработал российской стартап Umwelt. Устройство напоминает медицинскую маску: на внешней стороне установлена камера, а на внутренней — блок стимуляторов, которые передают сигналы в мозг через язык. Работа прибора основана на принципах нейропластичности — способности мозга перераспределять свои функции между зонами коры.

Основатель стартапа Максим Каменский подчеркнул, что устройство может использоваться для навигации как внутри помещения, так и на улице.

«Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал с камер поступает в блок обработки данных, который после адаптации передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя», — рассказал он принцип работы.