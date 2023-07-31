ФАС заинтересовалась новым типом рекламы в соцсетях

ФАС проверит новый тип рекламы букмекеров в соцсетях. В частности, мини-логотипы таких компаний начали демонстрироваться поверх фото или короткого видео на стороннюю тематику, по истечении нескольких секунд они трансформируются в промокод. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ФАС.

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Издание обнаружило подобную рекламу как во «ВКонтакте», так и в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена). Рекламные интеграции размещались в основном в юмористических сообществах и пабликах без определенной тематики или специализации.

В ФАС напомнили, что в интернете букмекеры могут рекламироваться только на определенных ресурсах, специализирующихся на материалах физкультурно-спортивной направленности. Реклама букмекеров в интернете должна содержать пометку «реклама» и указание на рекламодателя или сайт с информацией о рекламодателе, а также быть маркирована идентификатором для обеспечения прослеживаемости и учета информации в Едином реестре интернет рекламы.

Собеседник издания в одном из федеральных ведомств уточнил, что заблокированные соцсети не попадают под официальные проверки нарушений российского законодательства. В пресс-службе VK в свою очередь отметили, удаляют в соцсетях рекламу, нарушающую правила площадки или законодательство России, и «реагирует на запросы уполномоченных органов».