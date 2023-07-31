"ГЛОНАСС" начал тестировать российские трекеры для мониторинга БПЛА

По его словам, разработка упростит использование дронов, так как позволит надзорным ведомствам отследить полеты аппаратов в режиме реального времени. Авиабеспилотники оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех российских производителей. Данные о маршрутах передаются в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечается, что первые тесты состоялись на днях.

Работы выполняются в рамках экспериментального правового режима в Томской области и продолжаются в настоящее время в Новосибирске. В результате «прозрачность» полетов беспилотных воздушных судов для органов государственной власти увеличится. Будет передаваться информация о том, соблюдаются ли заявленные маршруты. Это позволит повысить безопасность, упростить и расширить возможности использования дронов в различных сферах экономики и на всей территории России, откроет для рынка новые возможности развития, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами.