"ГЛОНАСС" начал тестировать российские трекеры для мониторинга БПЛА
Оператор российской автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» - АО «ГЛОНАСС» - приступил к тестированию отечественных трекеров для мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия Алексея Райкевича.
По его словам, разработка упростит использование дронов, так как позволит надзорным ведомствам отследить полеты аппаратов в режиме реального времени. Авиабеспилотники оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех российских производителей. Данные о маршрутах передаются в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечается, что первые тесты состоялись на днях.
Работы выполняются в рамках экспериментального правового режима в Томской области и продолжаются в настоящее время в Новосибирске. В результате «прозрачность» полетов беспилотных воздушных судов для органов государственной власти увеличится. Будет передаваться информация о том, соблюдаются ли заявленные маршруты. Это позволит повысить безопасность, упростить и расширить возможности использования дронов в различных сферах экономики и на всей территории России, откроет для рынка новые возможности развития, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами.