В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram зафиксировали массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Согласно данным сервиса, пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе шести часов вечера по московскому времени. 74 процента юзеров сообщают о проблемах с подключением сети и загрузкой контента. 24 процента пользователей испытывают проблемы с функционалом приложения, а два процента — не могут войти в свой аккаунт.