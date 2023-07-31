Ученые оживили червя, пролежавшего в вечной мерзлоте 46 тыс. лет

Ученым удалось оживить червя-нематоду, который пролежал около 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале PLOS Genetics.

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Червя извлекли на возле Колымы на северо-востоке Сибири. Он находился на глубине 40 метров. Ученым удалось оживить его, просто погрузив в воду. Червь прожил около месяца, но успел дать более 100 новых поколений.