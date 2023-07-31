Ученые оживили червя, пролежавшего в вечной мерзлоте 46 тыс. лет
Ученым удалось оживить червя-нематоду, который пролежал около 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале PLOS Genetics.
Червя извлекли на возле Колымы на северо-востоке Сибири. Он находился на глубине 40 метров. Ученым удалось оживить его, просто погрузив в воду. Червь прожил около месяца, но успел дать более 100 новых поколений.
Ученые отметили, что это может стать рекордом Гинесса, потому что червь оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал это возможным. Эксперты говорят, такие исследования имеют большое значение для науки, поскольку они расширяют знания о возможностях выживания и эволюции организмов.