Метеоритный наконечник из бронзового века найден в Швейцарии

В Швейцарии археологи обнаружили заостренный наконечник стрелы, который датируется эпохой бронзового века (900-800 годы до нашей эры). С помощью исследований ученые пришли к выводу, что данный предмет изготовлен из метеоритного железа – октаэдрита. Находка была сделана при раскопках жилища в Меригене, Швейцария, еще в позапрошлом веке.

Исследователи опубликовали свои результаты в Journal of Archaeological Science, где сообщили о наличии изотопов алюминия-26 в составе наконечника. Отмечается, что эти изотопы присутствуют только в космических объектах, что стало прямым указанием на метеоритное происхождение предмета.

Кроме алюминия-26, в анализе обнаружился сплав железа и никеля, который характерен только для метеоритов. Острие наконечника было покрыто клейким веществом, вероятно, березовой смолой. Это свидетельствует о наличии продвинутых технологий в обработке и использовании метеоритного железа в бронзовом веке.

По словам ученых, в нескольких километрах от места, где был найден наконечник, ранее был найден метеорит Тванберг, являющийся одним из самых крупных в Европе и крупнейшим в Швейцарии. Исследователи предполагают, что именно этот небесный объект стал источником железа для древних жителей.

Найденный метеоритный наконечник является редким археологическим открытием, которое подтверждает использование метеоритного железа в прошлом и дает новые сведения о технологическом развитии человечества в эпоху бронзового века.