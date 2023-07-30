Описан процесс сканирования глаз для получения криптовалюты

Business Insider: криптовалюта Worldcoin выдается после сканирования глаз сферой
Журналисты опробовали специальное устройство в виде сферы, сканирующей глазные яблоки для получения доступа к криптовалюте Worldcoin от создателя чат-бота ChatGPT Сэма Альтмана. Об этом сообщает Business Insider.
«Чтобы убедиться, что желающие получить криптовалюту являются людьми, а не ботами, новые участники должны позволить сотрудникам Worldcoin сканировать свою радужную оболочку с помощью устройств, называемых шарами. В обмен они получают World ID и 25 крипто-токенов», — говорится в статье.
По словам журналистов, перед сканированием глазных яблок необходимо загрузить приложение Worldcoin и сгенерировать QR-код, чтобы уже после этого пройти подтверждение с помощью серебряной сферы.
Объектив камеры внутри сферы сканирует лицо и радужную оболочку пользователя в течение примерно 10 секунд, а затем издает звуковой сигнал, подтверждающий запись данных. Затем устройство снова издает звуковой сигнал после добавления пользователя в базу данных Worldcoin.
«Процесс занял меньше минуты и прошел гладко. Это напоминало подтверждение личности в аэропорту, только вместо того, чтобы смотреть на экран, нужно было смотреть на довольно жуткую серебряную сферу», — отметил один из журналистов.
От пользователей при регистрации не требовалось сообщать имена, адреса электронной почты или номера телефонов.
Ранее Альтман анонсировал глобальный запуск криптовалюты Worldcoin.