Найдена область мозга, ответственная за сознательный опыт

Ученые из Еврейского университета Иерусалима в Израиле и Калифорнийского университета в Беркли в США определили область мозга, ответственную за сознательное восприятие действительности. Они обнаружили устойчивую активность в затылочно-височной области зрительной коры, в задней части головного мозга.

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В исследовании приняли участие 10 добровольцев. Им демонстрировали некий стимул и одновременно фиксировали активность мозга.

Результаты показали, что в указанной области возникает устойчивая активность. Хотя она снижалась примерно до 10-20% от изначального уровня примерно через 300 миллисекунд после начала показа стимула, характер активности сохранялся во время всего просмотра. В других областях информация полностью исчезала в течение 0,5 секунды.

По словам ученых, активность нейронной области показывала, что мозг не просто что-то фиксировал, а человек осознавал увиденное. Точный механизм работы мозга в этом случае не был раскрыт. Но, как предположили исследователи, устойчивая активность в зрительной коре может передаваться обратно в префронтальную кору, где происходит управление мыслями и действиями, сообщает Cell Reports.