Ученые предсказали климатическую катастрофу на Земле в течение 5 лет

Исследования ученых из разных стран показали, что климат на Земле в течение пяти лет претерпит серьезные изменения: температура по всему земному шару повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию. Результаты работ климатологов были представлены RG.ru.

По словам авторов работ, эти изменения связаны с Эль-Ниньо (с исп. мальчик). Это феномен, который связан с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат: количество осадков, атмосферное давление и другие факторы. Обычно «мальчик» происходит при западном направлении ветра, тогда в Южной Америке становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Австралии и Индонезии становится суше и холоднее.