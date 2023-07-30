Ученые предсказали климатическую катастрофу на Земле в течение 5 лет

Предсказано, когда произойдет климатическая катастрофа
Исследования ученых из разных стран показали, что климат на Земле в течение пяти лет претерпит серьезные изменения: температура по всему земному шару повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию. Результаты работ климатологов были представлены RG.ru.
По словам авторов работ, эти изменения связаны с Эль-Ниньо (с исп. мальчик). Это феномен, который связан с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат: количество осадков, атмосферное давление и другие факторы. Обычно «мальчик» происходит при западном направлении ветра, тогда в Южной Америке становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Австралии и Индонезии становится суше и холоднее.
Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо совместными усилиями сокращать выбросы парниковых газов и использовать экологически чистые технологии.
«Особенно стремителен рост температуры в постиндустриальную эпоху, за последние 150-170 лет. Этот рост превосходит все значения за 2000 лет. Механизм явления понятен. Высокие концентрации парниковых газов, прежде всего углекислого, удерживают в атмосфере тепло, что создает дисбаланс энергии и поднимает температуру», — объяснил член-корреспондент РАН Сергей Гулев.