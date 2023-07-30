Россия и ЮАР обсуждают проект по устранению с орбиты Земли космического мусора

"Мы сейчас разговаривали с ними [с партнерами из ЮАР] о возможности совместной работы по устранению с орбиты космического мусора", - рассказал президент РФ, отвечая на вопрос о перспективах развития с ЮАР совместных космических программ. Российский лидер также не исключил, что страны могут заниматься и подготовкой космонавтов.