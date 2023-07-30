Владельцам Galaxy S23 Ultra ухудшили качество видео

Южнокорейская компания Samsung отключила пользователям флагманских смартфонов Galaxy S23 Ultra функцию записи высококачественных видео в разрешении 8К. Об этом сообщает GSM Arena.

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Пользователи пожаловались на исчезновение опции после установки большого июньского обновления. Одновременно с этим в новой версии ОС имеются улучшения для камеры и исправления многих багов.

«Я пытался изменить все настройки, сбросить их, очистить кеш, восстановить приложения и так далее. Что здесь произошло, Samsung? Я всегда использовал эту функцию все время без каких-либо проблем до сих пор», — возмутился один из владельцев S23 Ultra на форуме Reddit.

По словам покупателей гаджетов, после установки обновления функция записи в 8K и более высоким битрейтом по-прежнему присутствует в меню, но активировать ее нельзя. Судя по скриншотам, соответствующий переключатель перестал быть активным.

Пока в Samsung официально не прокомментировали, почему в обновлении отключили функцию. Некоторые пользователи посчитали, что компания перестраховалась, так как при записи видео 8К с высоким битрейтом Galaxy S23 Ultra работал нестабильно. Другие же заверили, что у них при записи в высоком разрешении никаких проблем в работе устройства не возникало.