Найден первый метеорит-бумеранг

Ученые из Экс-Марсельского университета во Франции обнаружили в Сахаре первый известный метеорит-бумеранг, который откололся от Земли при столкновении с астероидом, провел какое-то время в космосе, а затем упал обратно. Об открытии сообщает Daily Mail.

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Метеорит NWA 13188 был обнаружен в пустыне Сахара. Его анализ показал, что в его составе есть базальтовые и андезитовые порфириты, характерные для вулканических пород по всему миру. Также в нем обнаружили изотопы бериллий-3, гелий-10 и неон-21 в концентрациях, которые могли образоваться только в том случае, если камень взаимодействовал с лучами в космосе.

Исследователи также нашли на метеорите корку плавления, которая образуется, когда метеориты пролетают через атмосферу Земли и падают на землю. Они считают, что камень имеет земное происхождение, но был выброшен в космос в результате столкновения с астероидом около 10 тысяч лет назад, а затем вновь упал на Землю.