Смартфоны Samsung начали продавать в России раньше всего мира

Продажи новых складных смартфонов Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 от Samsung начались в России на две недели раньше мировых, передает ТАСС.

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Россиянам доступны смартфоны в версиях со встроенной памятью на 256 Гб и 512 Гб. Стоимость смартфонов Z Flip 5 начинается от 110 тыс. руб. Официальная стоимость новинки на презентации была указана от $999, или около 90 тыс. руб. по текущему курсу.

При этом стоимость моделей Fold 5 начинается в России от 190 тыс. Официальной ценой на презентации Samsung указывалось от $1799, это около 162 тыс. руб. по текущему курсу.

Предзаказ устройств доступен в том числе на сайте авторизованного фирменного магазина Samsung. При этом новинки официально в Россию не поставляются, все поставки происходят только через параллельный импорт.

Официальный мировой старт продаж запланирован на 11 августа. Южнокорейская компания Samsung 26 июля представила новые линейки складных смартфонов, планшетов Galaxy Tab S9 и умных часов Watch 6.

В феврале 2023 года продажи флагманских смартфонов Samsung S23 также стартовали в России раньше мировых на 11 дней.