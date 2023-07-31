Xiaomi выпустит бюджетный флагман с самым мощным чипом в линейке

Компания Xiaomi готовится к презентации субфлагмана 13T Pro с производительным чипом от тайваньской MediaTek. Устройство уже прошло сертификацию NBTC в Таиланде, сообщает портал XiaomiUI.

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На сайте NBTC появилась страница Xiaomi 13T Pro, подтверждающая, что смартфон получит самый мощный чип на данный момент, Dimensity 9200+, а также 16 ГБ оперативной памяти. Ранее устройство появилось в базе данных бенчмарка Geekbench, и новая информация лишь подтверждает прошлые утечки.

По слухам, Xiaomi 13T Pro получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, основную камеру с разрешением 200 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и фирменную оболочку MIUI 14.

Ожидается, что в линейку также войдет базовый Xiaomi 13T с чипом Snapdragon 7+ Gen 2 или Snapdragon 8+ Gen 1, однако подробностей о данном смартфоне пока нет.