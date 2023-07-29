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Хакеры получили доступ к данным о здоровье минимум 11 миллионов человек

Американская компания Maximus, специализирующаяся на предоставлении государственных услуг, стала жертвой масштабной утечки данных, которая потенциально может затронуть до 11 млн человек.

Хакеры получили доступ к данным о здоровье минимум 11 миллионов человек
© Ferra.ru

Хакеры использовали уязвимость «нулевого дня» в платформе, используемой компанией Maximus для обмена данными с государственными заказчиками, участвующими в различных программах, таких как Medicaid и Medicare.

Компания подтвердила, что хакеры получили доступ к конфиденциальным данным, включая номера социального страхования и защищенную медицинскую информацию.

В настоящее время компания уведомляет пострадавших клиентов и регулирующие органы, хотя точное число пострадавших еще не подтверждено. Однако, по оценкам, расследование и устранение последствий инцидента обойдется Maximus примерно в 15 млн долларов.

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