Хакеры получили доступ к данным о здоровье минимум 11 миллионов человек
Американская компания Maximus, специализирующаяся на предоставлении государственных услуг, стала жертвой масштабной утечки данных, которая потенциально может затронуть до 11 млн человек.
Хакеры использовали уязвимость «нулевого дня» в платформе, используемой компанией Maximus для обмена данными с государственными заказчиками, участвующими в различных программах, таких как Medicaid и Medicare.
Компания подтвердила, что хакеры получили доступ к конфиденциальным данным, включая номера социального страхования и защищенную медицинскую информацию.
В настоящее время компания уведомляет пострадавших клиентов и регулирующие органы, хотя точное число пострадавших еще не подтверждено. Однако, по оценкам, расследование и устранение последствий инцидента обойдется Maximus примерно в 15 млн долларов.