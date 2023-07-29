Remax создала повербанки в виде компакт-кассет

Теперь можно заряжать свой телефон в более «ретро» обстановке. Компания Remax, производитель аксессуаров из Шэньчжэня, представила причудливые внешние аккумуляторы емкостью 10 000 мАч, выполненные в виде компакт-кассет из 80-х.

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За 20-40 долларов можно выбрать один из трех цветовых вариантов. Аккумуляторы имеют различные варианты зарядки, включая кабели USB-C, micro-USB и Apple Lightning. Они могут выдавать до 22,5 Вт по USB-A или USB-C, обеспечивая быструю зарядку телефона.

Remax

К сожалению, в них нет вращающихся деталей, чтобы вновь окунуться в ностальгию.

Но имейте в виду, что несмотря на надпись «10 000 мАч», мелким шрифтом указано, что «номинальная емкость» аккумулятора составляет всего 5200 мАч. В частности, красная модель обещает всего 300 циклов зарядки до того, как емкость начнет снижаться. Купить их можно на AliExpress.

Remax