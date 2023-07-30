Запуск американской ракеты Electron со спутником нового поколения отменили перед стартом

Запуск американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли нового поколения Acadia компании Capella Space отменен прямо перед запланированным стартом. Об этом сообщил портал Spaceflight Now.

Информации о причинах отмены запуска не приводится. Старт ракеты был запланирован на утро воскресенья с пусковой площадки компании Rocket Lab, которая находится на полуострове Махия в Новой Зеландии. Ракета должна была доставить на орбиту спутник Acadia, способный получать изображения в условиях, непригодных для работы сенсоров видимого диапазона: ночью, во время облачности.