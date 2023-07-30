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Запуск американской ракеты Electron со спутником нового поколения отменили перед стартом

Запуск американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли нового поколения Acadia компании Capella Space отменен прямо перед запланированным стартом. Об этом сообщил портал Spaceflight Now.

Запуск американской ракеты Electron со спутником нового поколения отменили перед стартом
© globallookpress.com

Информации о причинах отмены запуска не приводится. Старт ракеты был запланирован на утро воскресенья с пусковой площадки компании Rocket Lab, которая находится на полуострове Махия в Новой Зеландии. Ракета должна была доставить на орбиту спутник Acadia, способный получать изображения в условиях, непригодных для работы сенсоров видимого диапазона: ночью, во время облачности.

Electron - двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Ее высота - 18 м, диаметр - 1,2 м, стартовая масса - 12,55 тонны. Ракета предназначена для запусков небольших космических аппаратов, в том числе микро- и наноспутников. Она рассчитана в основном на вывод полезного груза до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, максимальная грузоподъемность - 300 кг (при выводе на низкую опорную орбиту высотой около 200 км).