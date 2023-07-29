«Одноклассники» уберут возможность ставить оценки фотографиям и скроют «классы»

В соцсети «Одноклассники» пропадут оценки под фото, и появится возможность скрывать «классы» (лайки). Об этом сообщил представитель компании, передаёт РБК.

Представитель «Одноклассников» отметил, что данный шаг сделан для развития комфортной среды в соцсети. В компании рассчитывают, что отказ от оценок фотографий снизит уровень негатива между пользователями.

Сейчас в «Одноклассниках» можно оценить снимок по пятибалльной шкале. Также пользователи могут видеть в ленте, кто кому и на какие публикации поставил «класс».

Основатель Liveinternet Герман Клименко полагает, что изменения вызваны желанием «выровнять баланс между публичностью и конфиденциальностью». Соцсеть стала чересчур публичной.