Ракета SpaceX запустила самый тяжелый коммерческий спутник связи на орбиту

Компания SpaceX запустила самый тяжелый коммерческий спутник связи Jupiter 3 на орбиту. Об этом сообщается на сайте компании.

© Газета.Ru

После отделения два боковых ускорителя Falcon Heavy совершили посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее американская компания SpaceX за минуту до старта отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником связи США Jupiter 3.

Старт Falcon Heavy должен был состояться в среду 23.04 по местному времени (в четверг 6:06 мск). Запуск ракеты перенесен на следующий день. SpaceX заявила, что и ракета-носитель, и спутник связи находятся в хорошем состоянии. По имеющимся данным, спутник связи Jupiter 3 имеет возможность обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду.