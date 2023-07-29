Тающие ледники в Альпах открыли тело пропавшего в 1986 году альпиниста

В Альпах при таянии ледников найдены останки пропавшего 37 лет назад альпиниста из Германии.

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В швейцарских Альпах после схода тающего льда были обнаружены останки альпиниста, пропавшего в 1986 году. Туристы заметили в этом месяце его ботинки, выступающие изо льда.