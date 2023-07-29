Тающие ледники в Альпах открыли тело пропавшего в 1986 году альпиниста
В Альпах при таянии ледников найдены останки пропавшего 37 лет назад альпиниста из Германии.
В швейцарских Альпах после схода тающего льда были обнаружены останки альпиниста, пропавшего в 1986 году. Туристы заметили в этом месяце его ботинки, выступающие изо льда.
Согласно тестам ДНК тело принадлежало 38-летнему туристу из Германии. Мужчина пропал 37 лет назад недалеко от горы Маттерхорн, которая является самой известной вершиной Швейцарии, сообщает The Independent.