В Якутии обнаружили новый подвид бабочки-Аполлона

Живописные пейзажи Якутии могут быть суровыми, но под этой природной красотой скрываются редкие существа, такие как бабочка Аполлон арктический. Однако обнаружить её не так просто из-за удалённости и недоступности мест, где она обитает. Натуралист-любитель из Липецка Юрий Бахаев совершил путешествие в высокогорья Якутии и нашёл новый подвид этой бабочки, которую назвали Parnassius arcticus shavlovi, в честь якутского натуралиста Романа Шавлова.

Новая бабочка внешне отличается от родственных подвидов и имеет уникальные характеристики, такие как чёрные пятна на крыльях и угольно-чёрное брюшко и усики. Её жизненный цикл длится год, и она появляется на несколько недель в году, чтобы летать над горами Якутии. Разнообразие локальных подвидов бабочек обусловлено изоляцией, и многие из них остаются малоизученными из-за отдалённости и труднодоступности этих территорий.