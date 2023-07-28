NASA потеряло связь с межпланетным Voyager-2

Как отмечается, несколько команд, отправленных 21 июля, привели к смещению направления антенны на 2 градуса от Земли. В результате зонд не может получать информацию и присылать данные.

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Аппарат находится в 19,9 млрд км от планеты.Согласно плану, Voyager 2 меняет ориентацию в пространстве несколько раз в году. По данным космического агентства США, следующее изменение положения должно произойти 15 октября.

Специалисты ожидают, что в результате связь восстановится.