Маск сообщил о новом рекорде обновленного Twitter

Социальная сеть Twitter, находящаяся в процессе ребрендинга в Х, обновила рекорд по числу пользователей в месяц в 2023 году. Об этом сообщил ее владелец Илон Маск на своей странице.

"Число пользователей Х в месяц достигло нового рекорда", - написал предприниматель.

К своему сообщению Маск прикрепил график, на котором указана цифра в 541,5 млн пользователей.

24 июля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.