Раскрыта тайна 2000-летнего воина с островов Силли

В Британии археологи провели анализ ДНК зубной эмали человека, останки которого были найдены в захоронении на островах Силли еще в 1999 году. Результаты удивили ученых, которые до последнего времени точно не знали, мужчина это был или женщина.

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Как сообщает Arkeonews, речь идет о человеке, умершем более двух тысячелетий назад на Брайере, одном из островов архипелага Силли, расположенного к юго-западу от Англии. Останки были найдены в погребальной камере в 1999 году. Гробница была возведена из камней. Внутри нее были найдены роскошные погребальные предметы, в частности, прекрасно сохранившееся бронзовое зеркало и очень дорогой по тем временам мечом.

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Клинок находился в ножнах из медного сплава. Рядом был найден и щит, что обычно ассоциируется с погребениями воинов-мужчин. Но рядом с останками единственного в захоронении человека также нашлись брошь и бронзовое зеркало с изображением солнечного диска. А подобные предметы обычно ассоциируются с женщинами. Именно благодаря присутствию одновременно зеркала и меча данная могила была признана уникальной для Западной Европы железного века.

До ее открытия считалось, что только женщины железного века могли быть погребены вместе с зеркалами и только мужчины-воины - с мечами. И вот только сейчас ученым удалось провести генетический анализ останков загадочного воина с островов Силли. Ученые идентифицировали в нем женщину. Открытие говорит о том, что и женщины в период железного века в Западной Европе могли быть воинами.