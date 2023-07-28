В России оживили червя, проспавшего в вечной мерзлоте 46 тысяч лет

Ученые из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН оживили червя, проведшего в вечной мерзлоте Сибири 46 тысяч лет. Исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Радиоуглеродный анализ растительного материала показал, что отложения на глубине 40 метров, в которых обнаружили червей нематод, не оттаивали 46 тысяч лет. До этого из спячки выводили червей, которые находились в покое на десятки тысяч лет меньше.

Ученые расшифровали последовательность ДНК особей, а затем сравнили ее с геномом современных видов нематод. Оказалось, что червь принадлежит к ранее неизвестному виду, который получил название Panagrolaimus kolymaensis. Анализ также показал, что современные виды нематод Caenorhabditis elegans и червь из вечной мерзлоты имеют общие гены, необходимые для криптобиоза — длительного состояния покоя, в который также могут переходить коловратки и тихоходки.

В исследовании также участвовали ученые из Иститута молекулярно-клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Германии.