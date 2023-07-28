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Советский «стиляга»: 60 лет самолету Ту-134

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Пассажирский салон самолета Ту-134, 1964 год 
© РИА Новости
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Турецкие официальные лица и журналисты осматривают в турецком аэропорту Эсенбога прибывший сюда советский самолет Ту-134, 1968 год 
© ТАСС
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Самолет Ту-134А на ВДНХ СССР, 1973 год 
© РИА Новости
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Передовой экипаж самолета ТУ-134 командир корабля Оскар Арью, бортмеханик Борис Писанный, штурман Алексей Бронников, второй пилот Геннадий Артемьев в кабине лайнера, 1980 год 
© ТАСС

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Посетители кафе "Икар" расположенного в салоне самолета Ту-134, 1983 год 
© ТАСС
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Из Краснодарского аэропорта взлетает специализированный самолет Ту-134 сельхозавиации, 1988 год 
© ТАСС
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В салоне самолета "Ту-134", модернизированного авиакомпанией-грузоперевозчиком "Ист Лайн", 2003 год 
© РИА Новости
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Интерьер самолета Ту-134 (Бизнес-класс), 2006 год 
© РИА Новости
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Самолет Ту-134Б-3 авиакомпании "Алроса" в международном аэропорту "Красноярск", 2009 год 
© РИА Новости

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Ту-134 авиакомпании "Россия", 2011 год 
© Wikiedia Commons
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Советский пассажирский самолет Ту-134 в Германии перед отправкой в музей авиации немецкого города Котбус, 2017 год 
© ТАСС
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Самолет Ту-134 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском 
© ТАСС
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Командир самолета ТУ-134 авиакомпании "Алроса" Алексей Корниенко прощается с самолетом в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске, 2019 год 
© РИА Новости
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Тренировочный самолет Ту-134 на авиационной базе Шагол, 2019 год 
© РИА Новости

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Самолет Ту-134 АК над скульптурой на крыше администрации города Екатеринбурга во время репетиции воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2021 год 
© ТАСС

    29 июля 1963 года в свой первый полет отправился советский пассажирский самолет Ту-134. Лайнер создавался для региональных рейсов и был улучшенной разработкой предшественника Ту-124. По слухам, инициатором проекта стал лично Никита Хрущев, который несколькими месяцами ранее побывал во Франции и прокатился на SE-210 «Каравелла». Генсек потребовал от советских инженеров создать самолет, который по уровню комфорта и шума ничуть не уступал бы французскому конкуренту.

    Проектные работы над Ту-134 стартовали в августе 1960 года. В начале 1963-го были изготовлены два первых опытных образца. Лётные и сертификационные испытания начались летом того же года и завершились успехом. В 1966 году на Харьковском авиационном производственном объединении началось серийное производство.

    Для своего времени Ту-134 отличался высоким уровнем комфорта и надежностью. При этом машина была неприхотливой и могла использовать короткие взлетные полосы даже низкого качества. К началу 1990-х только в СССР «сто тридцать четвертые» перевезли около 500 млн пассажиров.

    После распада Советского Союза лайнер продолжал выполнять рейсы для российских авиаперевозчиков. В последний раз легендарный самолет вместе с пассажирами поднялся в воздух 20 мая 2019 года, после чего отправился в музей истории авиации.

    При этом специализированные Ту-134 до сих пор бороздят небо в составе летного парка Министерства Обороны РФ.

    Как выглядел советский «стиляга» - в галерее «Рамблера».

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