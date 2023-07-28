Советский «стиляга»: 60 лет самолету Ту-134

29 июля 1963 года в свой первый полет отправился советский пассажирский самолет Ту-134. Лайнер создавался для региональных рейсов и был улучшенной разработкой предшественника Ту-124. По слухам, инициатором проекта стал лично Никита Хрущев, который несколькими месяцами ранее побывал во Франции и прокатился на SE-210 «Каравелла». Генсек потребовал от советских инженеров создать самолет, который по уровню комфорта и шума ничуть не уступал бы французскому конкуренту.

Проектные работы над Ту-134 стартовали в августе 1960 года. В начале 1963-го были изготовлены два первых опытных образца. Лётные и сертификационные испытания начались летом того же года и завершились успехом. В 1966 году на Харьковском авиационном производственном объединении началось серийное производство.

Для своего времени Ту-134 отличался высоким уровнем комфорта и надежностью. При этом машина была неприхотливой и могла использовать короткие взлетные полосы даже низкого качества. К началу 1990-х только в СССР «сто тридцать четвертые» перевезли около 500 млн пассажиров.

После распада Советского Союза лайнер продолжал выполнять рейсы для российских авиаперевозчиков. В последний раз легендарный самолет вместе с пассажирами поднялся в воздух 20 мая 2019 года, после чего отправился в музей истории авиации.

При этом специализированные Ту-134 до сих пор бороздят небо в составе летного парка Министерства Обороны РФ.