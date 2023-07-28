Ученые установили, кому принадлежит могила бронзового века на островах Силли

Британские ученые после многолетних исследований установили, кому принадлежит захоронение железного века на островах Силли. В могиле оказалась погребена женщина-воин.

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Захоронение возрастом 2000 лет открыли в 1999 году. Рядом с останками лежали меч из медного сплава и щит – предметы, с которыми обычно хоронили мужчин. Но также было найдено украшенное орнаментом бронзовое зеркало – артефакт, более типичный для женщин.

Чтобы определить пол таинственного человека, ученые решили провести ДНК-анализ. Но исследование не увенчалось успехом – кости были в слишком плохом состоянии, и извлечь генетический материал не удалось.

Авторы новой научной работы проанализировали фрагмент зубной эмали, так как эта ткань – самая твердая и долговечная в организме человека. Они идентифицировали особый белок, который может связываться либо с X, либо с Y-хромосомой. Результаты показали, что субъект с вероятностью 96% являлся женщиной.

«Это придает совершенно новый смысл зеркалу, мечу и щиту, найденным на могиле», – отметили эксперты.

Ученые предположили, что зеркало использовали не для наведения красоты, а для ведения боевых действий – например, с его помощью воины могли обмениваться сигналами. Зеркала также выполняли ритуальные функции. Считалось, что с их помощью можно заглянуть в потусторонний мир.

Исследование показало, что женщины в древнем мире принимали участие в боевых действиях гораздо чаще, чем считалось. По мнению ученых, женщина с островов Силли являлась не рядовым воином, а имела высокий статус в своем обществе. Ее могила является самым богатым захоронением железного века, найденным на сегодняшний день на юго-западе Англии, и единственным в регионе, где хранится оружие, сообщает The Daily Mail.