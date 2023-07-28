В Гималаях обнаружили морскую воду возрастом 600 млн лет

Ученые из Индийского института науки и японского Университета Ниигата, проводя анализ минералов с вершин Гималайских гор, выявили капли воды. По их мнению, они остались от древнего океана, существовавшего около 600 миллионов лет назад.

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В отложениях также содержались карбонаты кальция и магния. Их состав помог ученым найти возможные объяснения таким глобальным событиям в истории Земли, как «кислородная катастрофа».

Считается, что 500-700 миллионов лет назад Землю покрывали огромные ледники. Этот период также известен как эпоха «Земли-снежка». Затем атмосфера нашей планеты обогатилась кислородом, что привело к эволюции сложных форм жизни.

До сих пор было неизвестно, как эти события связаны между собой. Окаменелости той эпохи не сохранились, как и следы древних океанов. Но архаичные морские породы в Гималаях могут содержать важные подсказки.

Отложения, найденные командой, примерно датируются эпохой «Земли-снежка». Анализ пород показал, что тогда осадочные бассейны были в течение длительного времени лишены кальция, вероятно – из-за отсутствия речных стоков. Но образовалось повышенное количество отложений магния, которые затем кристаллизовались и удерживали внутри себя океанскую воду.

Недостаток кальция также мог привести к дефициту питательных веществ, что создало благоприятные условия для медленно растущих фотосинтезирующих цианобактерий. В процессе жизнедеятельности они выделяли в атмосферу кислород.

«Всякий раз, когда в атмосфере повышается уровень кислорода, вы получаете биологическое излучение, то есть эволюцию», – отметили ученые.