Apple начала «наказывать» владельцев iPad Pro порчей ПО стилуса Pencil

Использование компанией Apple специальной технологии вызывает головную боль при ремонте iPad и iPhone, делая его сложнее и дороже. Так, по словам эксперта по ремонту Рики Панесара, Apple Pencil не будет корректно работать на iPad Pro, если заменить дисплей на неоригинальную деталь Apple или экран от другого iPad.

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Так называемая технология «сериализации» - это разработанная Apple программа блокировки устройств, которая сопоставляет аппаратные компоненты с логической платой. Вот она и вызывает проблемы при простом ремонте.

Этой проблеме подвержены новые версии 12,9- и 11-дюймовых планшетов iPad Pro. Панесар обнаружил, что функциональность Apple Pencil ограничена оригинальной логической платой благодаря микросхеме памяти на экране. Даже если использовать оригинальный дисплей Apple от другого iPad, ход Pencil не будет ровным.

Выводы Панесара были подтверждены майским сообщением на Reddit, где один из пользователей столкнулся с той же проблемой.