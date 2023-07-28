Топ-5 самых интересных пасхалок в Android

Разработчикам Android не чуждо чувство юмора: они регулярно прячут в новые версии операционной системы маленькие пасхалки, которые радуют любопытных энтузиастов. Портал SlashGear рассказал о самых интересных пасхалках, спрятанных в разных версиях Android.

© Pxhere

Android 5.0 Lollipop: секретный клон Flappy Bird

Видео дня

Android уже довольно давно прячет от пользователей всяческие пасхалки, но в версии 5.0 появился один из первых играбельных секретов. Им стала мини-игра, похожая на Flappy Bird, где вместо птички игрок управляет маленьким роботом — маскотом операционной системы. Для того, чтобы найти эту игру, пользователю нужно было перейти в настройки телефона, отыскать меню информации и быстро нажимать на номер версии.

Wikipedia

Android 6.0 Marshmallow: секретный клон Flappy Bird с мультиплеером

Следующая версия Android немного расширила пасхалку, спрятанную в предыдущей: если на Lollipop «лабиринт» состоял из леденцов, то на Marshmallow — из зефирок. Кроме того, игрок даже может пригласить до шести других игроков, чтобы играть вместе. Но открывается пасхалка точно так же: она спрятана в меню информации о телефоне.

Wikipedia

Android Gingerbread 2.3: пряничный человечек и зомби

Одна из первых пасхалок Android появилась в версии 2.3 Gingerbread, и она была довольно скромной — но все еще занятной. Если некоторые из последующих секретов представляли собой целые игры, то здесь разработчики ограничились уникальной картиной. Художник Джек Ларсон написал полотно, где нашлось место зомби, маскоту Android и зловещему пряничному человечку.

Wikipedia

Android 10: головоломка в стиле Picross

Android 10 немного отошла от предыдущих традиций: вместо забавной картинки или аркадной игры разработчики спрятали в системе головоломку в духе Picross. Если зайти в настройки телефона и понажимать на строку с версией Android, на экране появится логотип операционной системы. Его нужно превратить в букву Q — и после этого смартфон покажет вам головоломку.

Wikipedia

Android 11: цифровые котята

Наконец, одна из лучших пасхалок за всю историю Android вдохновлена цифровыми питомцами и самым популярным животным в Интернете — кошками. Секрет не так просто разблокировать, как предыдущие, но и награда того стоит: виртуальный «тамагочи», где можно кормить, поить и подкидывать игрушки симпатичным котикам. Причем если следить за питомцем тщательно и не давать ему голодать, то на экране постепенно будет появляться все больше кошек разных расцветок.