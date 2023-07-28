Смартфоны подвели жителей Турции во время землетрясений

Специальная система оповещений о землетрясениях в мобильной ОС Android от Google не сработала во время землетрясений в Турции в начале 2023 года. Об этом сообщает BBC Newsnight.

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В Турции система работала с 2021 года и обычно срабатывала без сбоев. Представитель Google заверил, что 6 февраля оповещение о землетрясении было отправлено миллионам жителей страны до первых толчков.

Однако журналисты BBC Newsnight опросили сотен очевидцев в трех пострадавших турецких городах и выяснили, что ни один местные житель не получил такое оповещение.

В Google не смогли предоставить журналистам доказательство того, что система действительно сработала. В распоряжении журналистов оказался лишь документ со скриншотами 13 сообщений в соцсетях. Пользователи писали о полученных оповещениях.

Один из представителей Google допустил, что после первых толчков люди уже не обращали внимание на оповещения в смартфонах из-за масштабов последствий землетрясений.

Согласно описанию Google, в системе сами смартфоны выступают своего рода мини-сейсмометрами. Встроенные акселерометры и гироскопы передают данные, которые позволяют предсказать землетрясение, или как минимум оповестить жителей соседних регионов сразу после первых толчков.