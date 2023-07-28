В Интернете появился «криминальный» аналог ChatGPT

«Его главное отличие от классического ChatGPT и других «некриминальных» чат-ботов в том, что WormGPT не имеет каких-либо морально-этических ограничений. Его можно попросить выдать любую опасную информацию, например написать кусок кода, с помощью которого будет возможно красть логины-пароли из браузера, и он это сделает», — рассказала специалист по информационной защите компании «Код безопасности» Мария Фесенко.