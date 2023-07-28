NASA анонсировало запуск собственной стриминговой платформы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) заявило о создании собственного стримингового сервиса. В качестве анонса агентство выпустило трейлер новой онлайн-платформы на своем официальном YouTube-канале.

На созданном стриминге NASA+ будут идти прямые трансляции космического агентства и оригинальный контент, который ранее нигде не демонстрировался.

На платформе не будет ни рекламы, ни платы за подписку. Стриминг доступен всем желающим на различных девайсах в официальном приложении для iOS и Android.