NASA анонсировало запуск собственной стриминговой платформы

NASA анонсировали собственную стриминговую платформу
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о создании собственного стримингового сервиса. В качестве анонса агентство выпустило трейлер новой онлайн-платформы на своем официальном YouTube-канале.
На созданном стриминге NASA+ будут идти прямые трансляции космического агентства и оригинальный контент, который ранее нигде не демонстрировался.
На платформе не будет ни рекламы, ни платы за подписку. Стриминг доступен всем желающим на различных девайсах в официальном приложении для iOS и Android.
«NASA+ не содержит рекламы, является абсолютно бесплатным и подходит для всей семьи. В нем будут представлены прямые трансляции НАСА, удостоенные премии «Эмми», и новые оригинальные видеосерии», — говорится в описании к видео.
Точная дата запуска платформы пока не раскрывается.