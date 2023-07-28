В Думе предложили создать отдельное налоговое приложение для блогеров

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов предложил разработать в России отдельное налоговое приложение для блогеров по примеру с приложением «Мой налог». С этой идеей он собирается обратиться в Минцифры и Роскомнадзор, сообщает НСН.

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«Есть мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, по которому они могут оплачивать свой налог, ни разу не приходя в налоговую. Я предлагаю мобильное приложение «Мой блог», которое будет работать по таким же принципам, не забивая голову людям, которые зарабатывают в интернете», — пояснил Кирьянов.

По его словам, данное приложение будет единственным взаимодействием блогеров с государством, в нем они смогут зафиксировать свой блог и свои доходы.

«Блогеры — навсегда, они никуда не исчезнут. И мобильное приложение, которое в два клика позволяет блогеру стать официальным налогоплательщиком — это полезно», — заключил он.