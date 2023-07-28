Samsung готовит бюджетный смартфон с флагманским «железом»

Характеристики еще невышедшего бюджетного смартфона Samsung Galaxy M44 появились в базе данных Geekbench. Устройство получит флагманский чип Snapdragon 888, сообщает портал 91mobiles.

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Согласно результатам тестирования в бенчмарке Geekbench, устройство под кодовым названием SM-M446K получит флагманский процессор от Qualcomm 2021 года. Чип Snapdragon 888 обеспечивает высокую производительность и поддержку сетей 5G. В одноядерном тесте смартфон набрал 1531 балл, а в многоядерном — 3771. Также отмечается, что Galaxy M44 предложит 6 ГБ оперативной памяти и получит предустановленную систему Android 13.

Если утечка подтвердится, Samsung Galaxy M44 окажется производительнее старшей модели в лице Galaxy M54 на базе фирменного чипа Exynos 1380.