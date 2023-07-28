Опубликована научная работа о лох-несском чудовище-угре

Ученый проверил гипотезу, что лох-несское чудовище — это гигантский угорь, и опроверг ее. Его статью публикует научный журнал JMIR Publications.

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Огромный доисторический монстр из озера Лох-Несс в Шотландии уже много лет остается предметом спекуляций, несмотря на многочисленные попытки разоблачить миф о «Несси». Одной из версий относительно того, что за существо могли видеть в водах озера, была гипотеза об огромном угре. Именно за нее взялся Фло Фоксон, дата-саентист из обществ Pinney Associates и Folk Zoology Society.

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Впервые странное существо заметили в озере еще в 1930-х годах. По словам свидетелей, оно напоминало доисторического плезиозавра, или морскую змею. В 1934 году была опубликована легендарная фотография, на которой из воды Лох-Несса высовывается длинная шея, напоминающая шею плезиозавра. В 2018 году генетик Нил Геммель из Университета Отаго в Новой Зеландии решил выяснить правду и провел масштабное исследование, взяв множество ДНК-образцов из озера, чтобы создать базу данных всех существ, которые обитают в водах Лох-Несса. Результаты не показали присутствие плезиозавра, но Геммель обнаружил следы ДНК речного европейского угря (Anguilla anguilla). Поэтому исследователь предположил, что очевидцам на глаза просто попался особенно длинный и крупный угорь, который впоследствии ускользнул в глубину.

Фоксон решил выяснить, возможно ли это. Он проанализировал данные о количестве и размере угрей, обитающих в озере Лох-Несс и других пресных водоемах Европы, чтобы определить вероятность встречи с особенно крупными особями. В итоге ученый выяснил, что из 20 тысяч известных угрей самый длинный составлял всего около метра. При этом, согласно данным биологов, физиологически угри этого вида способны достигать максимальной длины в 1,3 метра. Отсюда следует вывод, что шансы встретить шестиметрового угря — а именно такого размера он должен быть, чтобы объяснить показания очевидцев и фотографию 1934 года, на которой из воды высовывается шея длиной примерно в два метра — равны нулю.